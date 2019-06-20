Десятки домов в Улан-Удэ остались без света

До вечера в Загорске проводятся ремонтные работы



Сегодня, 20 июня, в связи с ремонтными работами на электросетях и на оборудовании десятки домов в Улан-Удэ остались без электроэнергии. Проведение работ запланировано с 13:00 до 19:00.



Под отключение попали:



- ул. Краснодонская 1,19,21,23;



- ул. Гастелло 11, 13, 15;



-ул. ДК Рассвет, Храм «Свято Ильинский», АЗС ООО БРК;



-ул. Краснодонская 2 «б»;



-ул. Хоринская 9 «а»;



-ул. ДНТ «Авиастроитель»;



- детсад №10 «Одуванчик» по ул.Заиграевская 7;



-ул. Заиграевская 2-44;



-ул. Пролетарская 1 - 9,11а,13а;



-ул. Заиграевская, поликлиника;



- детсад №21;



-ул. Балдынова 8 – 23;



- переулок Лесной 18а, 18, 21, 25, 25а, 29а;



-ул. Репина 2а, 3а, 4а, 7, 15 – 25;



- кооператив гаражей № 41 А;



-ул. Грибоедова 24 -33;



- школа № 36;



-ул. Магистральная 2;



- СНТ Пионер 1.

