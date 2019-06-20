До вечера в Загорске проводятся ремонтные работы
Сегодня, 20 июня, в связи с ремонтными работами на электросетях и на оборудовании десятки домов в Улан-Удэ остались без электроэнергии. Проведение работ запланировано с 13:00 до 19:00.
Под отключение попали:
- ул. Краснодонская 1,19,21,23;
- ул. Гастелло 11, 13, 15;
-ул. ДК Рассвет, Храм «Свято Ильинский», АЗС ООО БРК;
-ул. Краснодонская 2 «б»;
-ул. Хоринская 9 «а»;
-ул. ДНТ «Авиастроитель»;
- детсад №10 «Одуванчик» по ул.Заиграевская 7;
-ул. Заиграевская 2-44;
-ул. Пролетарская 1 - 9,11а,13а;
-ул. Заиграевская, поликлиника;
- детсад №21;
-ул. Балдынова 8 – 23;
- переулок Лесной 18а, 18, 21, 25, 25а, 29а;
-ул. Репина 2а, 3а, 4а, 7, 15 – 25;
- кооператив гаражей № 41 А;
-ул. Грибоедова 24 -33;
- школа № 36;
-ул. Магистральная 2;
- СНТ Пионер 1.
Десятки домов в Улан-Удэ остались без света
Происшествия, Фото:
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