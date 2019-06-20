Участились случаи, когда мошенники при помощи специальных программ маскируют номера своих телефонов под официальные банковские
Часто преступники обращаются к собеседнику по имени-отчеству, могут назвать фамилию и даже номер и срок действия карты. Как правило, эти сведения они получают заранее - из открытых источников, например, социальных сетей, а также с помощью рассылки фишинговых писем. В качестве фона могут добавлять в разговор звуки, имитирующие работу оживленного колл-центра. Об этом предупреждает пресс-служба Национального банка Бурятии.
Обычно лже-сотрудники банка звонят поздно вечером или рано утром, когда человек спит и не может быстро сориентироваться. Они сообщают о якобы подозрительной операции, которая требует незамедлительных действий со стороны клиента. Цель преступников – узнать данные карты.
- Коды из СМС, пин-коды, а также CVV/CVC-коды на оборотной стороне карты – это строго конфиденциальная информация. Реальные сотрудники банка никогда не станут о ней спрашивать, - комментирует Виталий Пономарев, и.о. управляющего региональным подразделением Банка России. – И если вы сами сообщите аферистам секретные данные, вернуть деньги через банк не получится.
Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо перепроверять полученную информацию. Даже если слова собеседника выглядят убедительно, лучше перезвонить в банк. Ни в коем случае нельзя делать обратный вызов на ранее поступивший звонок. Всегда следует набирать номер вручную. Телефон горячей линии указан на оборотной стороне карты и на официальном сайте кредитной организации.
Если банк выявит подозрительную операцию, он сразу приостановит перевод денег. У держателя банковской карты будет двое суток на то, чтобы отменить или подтвердить платеж. Если человек не предпримет никаких действий, через два дня банк автоматически снимет блокировку, и операция будет проведена.
Нацбанк Бурятии: Под номерами банков могут маскироваться киберпреступники
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участились случаи, когда мошенники при помощи специальных программ маскируют номера своих телефонов под официальные банковские
Они угрожали ножом и угнали автомобиль
Мужчина насильно вытащил деньги из кармана пенсионера
Он выхватил из её рук сумку
В Бурятии произошло четыре ДТП с пострадавшими
Он воспользовался не плотно закрытыми гаражными воротами
«Поговорить» с жертвой попросила своих друзей 15-летняя девушка
Во время рейдового патрулирования лесов в Курумканском районе лесники и полицейские обнаружили незаконную рубку сосны
В Народном Хурале сегодня зачли «крик о помощи» жителей баунтовского посёлка
В том числе горел жилой дом
Жительница Бурятии обокрала женщину во время застолья
Всего за прошедшие сутки было ликвидировано 13 очагов
Столкнулись три автомобиля
Рыбак, пропавший на Гусином озере, нашёлся
Уголовное дело направлено в суд