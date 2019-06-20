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Нацбанк Бурятии: Под номерами банков могут маскироваться киберпреступники

Нацбанк Бурятии: Под номерами банков могут маскироваться киберпреступники
Происшествия, 
Участились случаи, когда мошенники при помощи специальных программ маскируют номера своих телефонов под официальные банковские

Часто преступники обращаются к собеседнику по имени-отчеству, могут назвать фамилию и даже номер и срок действия карты. Как правило, эти сведения они получают заранее - из открытых источников, например, социальных сетей, а также с помощью рассылки фишинговых писем. В качестве фона могут добавлять в разговор звуки, имитирующие работу оживленного колл-центра. Об этом предупреждает пресс-служба Национального банка Бурятии.

Обычно лже-сотрудники банка звонят поздно вечером или рано утром, когда человек спит и не может быстро сориентироваться. Они сообщают о якобы подозрительной операции, которая требует незамедлительных действий со стороны клиента. Цель преступников – узнать данные карты.

- Коды из СМС, пин-коды, а также CVV/CVC-коды на оборотной стороне карты – это строго конфиденциальная информация. Реальные сотрудники банка никогда не станут о ней спрашивать, - комментирует Виталий Пономарев, и.о. управляющего региональным подразделением Банка России. – И если вы сами сообщите аферистам секретные данные, вернуть деньги через банк не получится.

Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо перепроверять полученную информацию. Даже если слова собеседника выглядят убедительно, лучше перезвонить в банк. Ни в коем случае нельзя делать обратный вызов на ранее поступивший звонок. Всегда следует набирать номер вручную. Телефон горячей линии указан на оборотной стороне карты и на официальном сайте кредитной организации.

Если банк выявит подозрительную операцию, он сразу приостановит перевод денег. У держателя банковской карты будет двое суток на то, чтобы отменить или подтвердить платеж. Если человек не предпримет никаких действий, через два дня банк автоматически снимет блокировку, и операция будет проведена.

мошенничество
 
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