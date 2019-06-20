В Иркутске двое мужчин напали на таксиста

Они угрожали ножом и угнали автомобиль
Накануне в дежурную часть с заявлением о преступлении обратился 32-летний житель Иркутска. Мужчина рассказал, что работает водителем такси. Перед тем как выйти на рейс, он заехал в павильон на улице Рабочего штаба, где познакомился с двумя посетителями.
Во время короткой беседы новый знакомый попросил довести их до дома. Заявитель согласился, в результате, один из них, угрожая ножом, потребовал изменить маршрут. Потерпевшему удалось открыть дверь и выпрыгнуть из машины, тем временем злоумышленник перебрался на водительское сидение и сбежал.
Полицейским удалось обнаружить и изъять запись с камеры видеонаблюдения. Стражи порядка вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 36-летний житель деревни Парфеновка Иркутского района. Ранее он восемь раз попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления.
Полицейские выяснили, что после нападения задержанный оставили иномарку во дворе жома, расположенного в СНТ на Александровском тракте. Украденный автомобиль был изъят и передан собственнику.
За разбой возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до десяти лет колонии. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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