В Иркутске двое мужчин напали на таксиста

Они угрожали ножом и угнали автомобиль



Накануне в дежурную часть с заявлением о преступлении обратился 32-летний житель Иркутска. Мужчина рассказал, что работает водителем такси. Перед тем как выйти на рейс, он заехал в павильон на улице Рабочего штаба, где познакомился с двумя посетителями.



Во время короткой беседы новый знакомый попросил довести их до дома. Заявитель согласился, в результате, один из них, угрожая ножом, потребовал изменить маршрут. Потерпевшему удалось открыть дверь и выпрыгнуть из машины, тем временем злоумышленник перебрался на водительское сидение и сбежал.



Полицейским удалось обнаружить и изъять запись с камеры видеонаблюдения. Стражи порядка вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 36-летний житель деревни Парфеновка Иркутского района. Ранее он восемь раз попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления.



Полицейские выяснили, что после нападения задержанный оставили иномарку во дворе жома, расположенного в СНТ на Александровском тракте. Украденный автомобиль был изъят и передан собственнику.



За разбой возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до десяти лет колонии. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.