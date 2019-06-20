Житель Бурятии вырубил деревья, мешавшие ему проехать

Во время рейдового патрулирования лесов в Курумканском районе лесники и полицейские обнаружили незаконную рубку сосны



В ходе осмотра выяснилось, что в защитных лесах срублено около 4 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 84 тысяч рублей, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



Нарушителем оказался 33-летний житель Курумканского района. Как пояснил мужчина, он срубил деревья вдоль лесной дороги, потому что они мешали ему проехать.



Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.



В отношении правонарушителя составлен протокол по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Курумканскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.



Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.



