Во время рейдового патрулирования лесов в Курумканском районе лесники и полицейские обнаружили незаконную рубку сосны
В ходе осмотра выяснилось, что в защитных лесах срублено около 4 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 84 тысяч рублей, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
Нарушителем оказался 33-летний житель Курумканского района. Как пояснил мужчина, он срубил деревья вдоль лесной дороги, потому что они мешали ему проехать.
Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.
В отношении правонарушителя составлен протокол по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Курумканскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.
Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.
Житель Бурятии вырубил деревья, мешавшие ему проехать
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