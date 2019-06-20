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Житель Бурятии вырубил деревья, мешавшие ему проехать

Житель Бурятии вырубил деревья, мешавшие ему проехать
Происшествия, 
Во время рейдового патрулирования лесов в Курумканском районе лесники и полицейские обнаружили незаконную рубку сосны

В ходе осмотра выяснилось, что в защитных лесах срублено около 4 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 84 тысяч рублей, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.

Нарушителем оказался 33-летний житель Курумканского района. Как пояснил мужчина, он срубил деревья вдоль лесной дороги, потому что они мешали ему проехать.

Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.

В отношении правонарушителя составлен протокол по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Курумканскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.

Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.

черные лесорубы
 
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