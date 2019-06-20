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За сутки в Бурятии произошло 40 пожаров

За сутки в Бурятии произошло 40 пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В том числе горел жилой дом

За прошедшие сутки в Бурятии произошло 40 пожаров, 23 из которых произошли в районах республики, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО И ЧС.

В селе Верхние Тальцы Хоринского района произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарного расчёта из квартиры шёл дым. Всего к ликвидации возгорания было привлечено 2 единицы техники и 4 пожарных. В результате выгорела спальня, огнём повреждены мебель, бытовая техника и оконный блок. Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электросчётчика.

По этой же причине произошло загорание бани в селе Новоильинск Заиграевского района. Баня повреждена лишь внутри на площади 18 кв. м.

В посёлке Сотниково Иволгинского района загорелся бесхозный дом. На момент прибытия пожарных из заброшенного строения шёл дым. В результате пожара строение выгорело изнутри на площади 24 кв. м. Предположительно, возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнём.

По этой же причине произошли загорания мусора в Тункинском, Заиграевском, Северобайкальском, Джидинском, Иволгинском, Прибайкальском районах, травы – в Заиграевском, Кабанском, Мухоршибирском районах, тополиного пуха – в Кяхтинском, Селенгинском районах.


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