Иркутяне перечислили аферистам более 250 тысяч

По всем фактам сотрудниками полиции проводятся проверки



В Иркутске лже-сотрудники банков обманным путём «заработали» 266 тысяч рублей.



Так, 48-летний иркутянин заявил в полицию о хищении его средств. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил потерпевшему, что с его банковской карты пытались снять денежные средства. И чтобы сохранить сбережения, ему необходимо назвать номер, данные карты и код, поступивший на телефон. Заявитель выполнил все указания, после чего с его банковской карты было списано 166 тысяч рублей.



Практически аналогичное происшествие случилось с жительницей посёлка Зелёный Берег Иркутского района. На этот раз мошенники прислали сообщение на телефон, информирующее о блокировке карты. Перезвонив по указанному номеру, девушка разговаривала якобы с сотрудником банка и предоставила ему всю информацию о карте, после чего лишилась около 100 тысяч рублей.



По всем вышеуказанным фактам сотрудниками полиции проводятся проверки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

