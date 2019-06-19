Житель Иркутской области купил анаболические стероиды



Полицейским задержанный пояснил, что анаболики он приобрёл для личного потребления с целью увеличения объёма мышц.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.





Сотрудники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков по Иркутской области выявили факт контрабанды анаболических стероидов.Установлено что 24-летний житель города Черемхово через интернет-магазин приобрёл в другой стране анаболические стероиды. Подозреваемый был задержан оперативниками при получении посылки, в которой находились сильнодействующие вещества общим весом более 22 граммов.