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В Улан-Удэ многодетная мать украла 10 тысяч рублей в гостинице

В Улан-Удэ многодетная мать украла 10 тысяч рублей в гостинице
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Она одна воспитывает шестерых детей

В Улан-Удэ 38-летняя многодетная мать-одиночка украла деньги.

Установлено, что накануне кражи потерпевший распивал спиртное в гостиничном номере вместе с улан-удэнкой. После застолья мужчина уснул. Женщина же воспользовалась этим и стащила его паспорт, в котором были 10 тысяч рублей. 

В судебном заседании мать шестерых детей признала вину, её дело в суде было рассмотрено в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия.

Суд признал её виновной по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Тайное хищение чужого имущества». Её оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда. 
кража
 
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