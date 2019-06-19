В Улан-Удэ многодетная мать украла 10 тысяч рублей в гостинице

Она одна воспитывает шестерых детей
В Улан-Удэ 38-летняя многодетная мать-одиночка украла деньги.
Установлено, что накануне кражи потерпевший распивал спиртное в гостиничном номере вместе с улан-удэнкой. После застолья мужчина уснул. Женщина же воспользовалась этим и стащила его паспорт, в котором были 10 тысяч рублей.
В судебном заседании мать шестерых детей признала вину, её дело в суде было рассмотрено в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия.
Суд признал её виновной по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Тайное хищение чужого имущества». Её оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Она одна воспитывает шестерых детей
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