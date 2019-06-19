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В Улан-Удэ следователи начали проверку после падения ребёнка в колодец

В Улан-Удэ следователи начали проверку после падения ребёнка в колодец
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Канализационный колодец был прикрыт спинкой старого дивана

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июня вечером в отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ поступило заявление от 25-летней горожанки о том, что с детской площадки по улице Невского ушёл и не вернулся её пятилетний племянник. Начался розыск ребёнка.

И 15 июня около 10 часов малыш был найден. Полицейские обнаружили мальчика в заброшенном канализационном колодце, прикрытом спинкой старого дивана. Ребёнка достали из трёхметрового колодца, и малыша затем осмотрели медики.

- Данный колодец, расположенный во дворе жилого многоквартирного дома, длительное время оставался открытым и представлял опасность для окружающих. Должностными лицами, контролирующими эксплуатацию объектов коммунальных систем, меры по обеспечению безопасного использования колодца не принимались. Следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК России по Республике Бурятия по факту халатности начата доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

По данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление конкретных должностных лиц или работников обслуживающих организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов коммунальных систем на данном участке.

По результатам доследственной проверки их бездействию будет дана правовая оценка.    
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