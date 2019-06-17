В Улан-Удэ ребёнок провалилился в трёхметровый колодец

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Ребёнок из любопытства пытался подвинуть спинку дивана, который прикрывал колодец, и провалился



14 июня около 23.30 в отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ поступило заявление от 25-летней горожанки о том, что с детской площадки по улице Невского ушёл и не вернулся её пятилетний племянник.



На розыск ребёнка были незамедлительно ориентированы сотрудники полиции. Правоохранители провели подворовые обходы, обследовали располагающийся неподалеку частный сектор, игровые площадки и кладовые, опросили местных жителей.



15 июня около 10 часов малыш был найден. Заместитель начальника отдела полиции Юрий Федоров и старший участковый уполномоченный полиции Иван Илыгеев, обходя дворы многоквартирных домов, услышали детский плач. Ориентируясь на звуки, они обнаружили ребёнка в заброшенном канализационном колодце, прикрытом спинкой старого дивана.



Юрий и Иван успокоили мальчика, затем, позвав на помощь коллегу – участкового Игоря Мерхусеева, спустили его в трёхметровую яму и общими усилиями достали ребёнка.



По словам малыша, он из любопытства пытался подвинуть спинку дивана и провалился в колодец. Мальчик осмотрен медиками. С ним всё в порядке.



В отношении 27-летней матери за недосмотр и оставление ребенка в опасности составлен протокол по ст. 5.35 «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

