Рокер из Бурятии, защищаясь, пырнул соседа в Питере

Соседу музыканта по коммуналке не понравилась художественная мастерская в общей кладовке



Уроженцу Бурятии, рокеру и художнику, Андрею Банзаракцаеву (Банзай) грозит лишение свободы. По словам друзей вокалиста группы «Панкоматика», Андрея избили в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге, куда он переехал на постоянное место жительства. Конфликт произошёл на бытовой почве.



- Случилась беда, на Андрея (Банзая), неформального художника, фронтмена группы «Панкоматика» было совершенно покушение на его жизнь. В ходе бытовых распрей с соседями из-за общей площади (сделал себе мастерскую в кладовке). Сосед начал избивать его по голове, Андрей, опасаясь за свою жизнь, ввиду многочисленных перенесённых головных травм взялся за нож, в целях обороны. В ходе потасовке Андрей пырнул соседа, 6 швов у соседа! – сообщают в соцсетях друзья уроженца Бурятии.



По их словам, уничтожена мастерская и картины.



- Андрею сейчас грозит срок! – беспокоятся приятели «Банзая».



Запись с сообщением о происшествии активно распространяется по Сети. На сегодня уже сделано более 20-ти репостов.



Группа «Панкоматика» в основном составе играет на акустических гитарах панк- рок. Первые концерты были в Улан-Удэ, Иркутск и на ежегодном рок-фестивале «Байкал-Шаман» который проходит вблизи города Байкальск.



