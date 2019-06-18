Проводятся ремонтные работы
Сегодня, 18 июня, с 9:30 до 13:30 4 дома на улице Ключевская в Улан-Удэ остались без горячей воды. Неудобства связаны с проведением ремонтных работ.
Под отключение попадают: Ключевская 2; Ключевская 2 А; Ключевская 4; Ключевская 4 А.
Об этом сообщили в управлении по информационной политике со ссылкой на Единую диспетчерскую службу.
4 дома в Улан-Удэ остались без горячей воды
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