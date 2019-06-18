4 дома в Улан-Удэ остались без горячей воды

Проводятся ремонтные работы



Сегодня, 18 июня, с 9:30 до 13:30 4 дома на улице Ключевская в Улан-Удэ остались без горячей воды. Неудобства связаны с проведением ремонтных работ.



Под отключение попадают: Ключевская 2; Ключевская 2 А; Ключевская 4; Ключевская 4 А.



Об этом сообщили в управлении по информационной политике со ссылкой на Единую диспетчерскую службу.

