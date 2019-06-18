Бурятские таможенники конфискуют алкоголь, наркотики и шокеры

Основной состав уголовных преступлений у Бурятской таможни – невозвращение валютной выручки



За 5 месяцев 2019 года суды в Бурятии признали бесхозяйственными имущество, конфискованное таможенниками, на сумму более 12 миллионов рублей. Это лесоматериалы, алкогольная продукция и сигареты, товары народного потребления, ножи, патроны, электрошокеры, бытовая химия, лекарственные и наркотические средства и др. Об этом сообщила сегодня Бурятская таможня.



С начала 2019 года по материалам Бурятской таможни возбуждено 9 уголовных дел, их них 4 дела по ст. 226.1. УК РФ (2 дела по контрабанде лесоматериалов, 2 дела по контрабанде сильнодействующего вещества в международном почтовом отправлении), 5 дел по ст. 193 УК (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ). Сумма невозвращенной валютной выручки составила более 100 млн. рублей.



В пунктах пропуска Бурятской таможни выявлено и изъято 7 партий сильнодействующих и наркотических средств, которые в последующем по решению суда были уничтожены. Изъято более 300 кг санкционных товаров.



За год было доначислено таможенных платежей на сумму более 10 млн 387 тысяч рублей.



С начала года таможней возбуждено 1210 дел об административных правонарушениях, это на 24% больше чем в том же периоде прошлого года. Подавляющее большинство составляют дела за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров, несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС, нарушение валютного законодательства.



По делам об административных правонарушениях с 1 января по 17 июня текущего года принято 1101 решение, из которых 1081 – рассмотрено с назначением наказания. Сумма наказаний составила более 226 млн. рублей. Значительная часть штрафов – за нарушение валютного законодательства.

