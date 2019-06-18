18 Июня

17 Июня

Популярное

Бурятские таможенники конфискуют алкоголь, наркотики и шокеры

Бурятские таможенники конфискуют алкоголь, наркотики и шокеры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Основной состав уголовных преступлений у Бурятской таможни – невозвращение валютной выручки

За 5 месяцев 2019 года суды в Бурятии признали бесхозяйственными имущество, конфискованное таможенниками, на сумму более 12 миллионов рублей. Это лесоматериалы, алкогольная продукция и сигареты, товары народного потребления, ножи, патроны, электрошокеры, бытовая химия, лекарственные и наркотические средства и др. Об этом сообщила сегодня Бурятская таможня.

С начала 2019 года по материалам Бурятской таможни возбуждено 9 уголовных дел, их них 4 дела по ст. 226.1. УК РФ (2 дела по контрабанде лесоматериалов, 2 дела по контрабанде сильнодействующего вещества в международном почтовом отправлении), 5 дел по ст. 193 УК (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ). Сумма невозвращенной валютной выручки составила более 100 млн. рублей.

В пунктах пропуска Бурятской таможни выявлено и изъято 7 партий сильнодействующих и наркотических средств, которые в последующем по решению суда были уничтожены. Изъято более 300 кг санкционных товаров.

За год было доначислено таможенных платежей на сумму более 10 млн 387 тысяч рублей.

С начала года таможней возбуждено 1210 дел об административных правонарушениях, это на 24% больше чем в том же периоде прошлого года. Подавляющее большинство составляют дела за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров, несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС, нарушение валютного законодательства.

По делам об административных правонарушениях с 1 января по 17 июня текущего года принято 1101 решение, из которых 1081 – рассмотрено с назначением наказания. Сумма наказаний составила более 226 млн. рублей. Значительная часть штрафов – за нарушение валютного законодательства.
Таможня
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Братчанин украл в «Ленте» дорогой алкоголь
Братчанин украл в «Ленте» дорогой алкоголь
Происшествия, 18.06.2019
Мужчину задержали росгвардейцы
Улан-удэнец с заточкой напал на салон красоты
Улан-удэнец с заточкой напал на салон красоты
Происшествия, 18.06.2019
Налётчик забрал деньги у работницы салона
Бурятские таможенники конфискуют алкоголь, наркотики и шокеры
Бурятские таможенники конфискуют алкоголь, наркотики и шокеры
Происшествия, 18.06.2019
Основной состав уголовных преступлений у Бурятской таможни – невозвращение валютной выручки
В Улан-Удэ такси врезалось в иномарку
В Улан-Удэ такси врезалось в иномарку
Происшествия, 18.06.2019
Авария случилась на Бурводе
В Бурятии потушили крупный лесной пожар
В Бурятии потушили крупный лесной пожар
Происшествия, 18.06.2019
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Еравнинском, Заиграевском, Кяхтинском и Прибайкальском районах
Из больницы выписали всех детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
Из больницы выписали всех детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
Происшествия, 17.06.2019
Состояние детей оценивается как удовлетворительное
В Улан-Удэ ребёнок провалился в трёхметровый колодец
В Улан-Удэ ребёнок провалился в трёхметровый колодец
Происшествия, 17.06.2019
Ребёнок из любопытства пытался подвинуть спинку дивана, который прикрывал колодец, и провалился
Причиной пожара на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ мог стать поджог
Причиной пожара на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ мог стать поджог
Происшествия, 17.06.2019
В числе вероятных причин называют и неосторожное обращение с огнём

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^