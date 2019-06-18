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Улан-удэнец сбежал из магазина с 4 бутылками алкоголя

Улан-удэнец сбежал из магазина с 4 бутылками алкоголя
Происшествия, 
Найти грабителя помог его приятель

16 июня произошёл грабёж в магазине самообслуживания на улице Гагарина в Улан-Удэ. Продавец рассказала, что мужчина стащил с прилавка и спрятал под куртку 4 бутылки спиртного. Заподозрив неладное, сотрудница магазина попросила его предъявить чек. Однако вместо этого грабитель, прихватив с собой пачку сока, сбежал из магазина.

На следующий день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался им оказался 19-летний житель посёлка Солдатский. Найти парня помог его приятель, который во время преступления находился вместе с ним в торговой точке и пришёл туда снова на следующий день после случившегося. По его месту жительства и был задержан подозреваемый. Алкоголь он успел распить.

Молодой человек условно осуждён за кражи и грабёж.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
грабеж
 
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