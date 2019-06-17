Его спасло автокресло
11 июня в 9.15 часов 38-летний водитель «Тойоты Рактис», следуя из Иркутска в сторону города Шелехова устроил ДТП. Поворачивая налево в сторону посёлка Лугового, водитель «Тойоты» не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц», который двигался во встречном направлении.
В результате аварии пострадал 2-летний пассажир автомобиля «Мерседес». Мальчик был в детском автокресле. Это помогло ему избежать серьёзных травм и госпитализации в медучреждение, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Под Иркутском в ДТП пострадал 2-летний мальчик
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