В Улан-Удэ в ДТП с такси пострадала пассажирка

В столкновении пострадала одна пассажирка. Её госпитализировали с места аварии в больницу, сообщил «Байкал-Daily» очевидец.















В пятницу, 14 июня около 19 часов на улице Ботаническая в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись ехавший в сторону Стрелки автомобиль с логотипами службы такси «Максим», а также «Форд». По некоторой информации, вторая машина также принадлежала таксисту.