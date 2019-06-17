В Улан-Удэ в ДТП с такси пострадала пассажирка

ДТП произошло на Ботанической
В пятницу, 14 июня около 19 часов на улице Ботаническая в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись ехавший в сторону Стрелки автомобиль с логотипами службы такси «Максим», а также «Форд». По некоторой информации, вторая машина также принадлежала таксисту.
В столкновении пострадала одна пассажирка. Её госпитализировали с места аварии в больницу, сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
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