В Бурятии поймали сборщиков марихуаны

Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев
16 июня сотрудники полиции неподалёку от села Тапхар задержали троих мужчин в возрасте от 26 лет до 31 года, собиравших марихуану.
Молодые люди являются жителями Хоринского района. Встретившись в городе, они решили вместе заготовить марихуану и ночью на попутной машине приехали на поле близ села Тапхар.
Отметим, что все они ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев. В момент задержания мужчины находились под действием наркотиков, в чём признались полицейским.
Общая масса изъятого у подозреваемых запрещённого вещества составила около килограмма.
Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев
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