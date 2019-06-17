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В Бурятии поймали сборщиков марихуаны

В Бурятии поймали сборщиков марихуаны
Происшествия, 
Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев

16 июня сотрудники полиции неподалёку от села Тапхар задержали троих мужчин в возрасте от 26 лет до 31 года, собиравших марихуану. 
 
Молодые люди являются жителями Хоринского района. Встретившись в городе, они решили вместе заготовить марихуану и ночью на попутной машине приехали на поле близ села Тапхар.

Отметим, что все они ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев. В момент задержания мужчины находились под действием наркотиков, в чём признались полицейским. 

Общая масса изъятого у подозреваемых запрещённого вещества составила около килограмма.

Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
марихуана уголовное дело
 
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