В Бурятии поймали сборщиков марихуаны



Молодые люди являются жителями Хоринского района. Встретившись в городе, они решили вместе заготовить марихуану и ночью на попутной машине приехали на поле близ села Тапхар.



Отметим, что все они ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев. В момент задержания мужчины находились под действием наркотиков, в чём признались полицейским.



Общая масса изъятого у подозреваемых запрещённого вещества составила около килограмма.



Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



16 июня сотрудники полиции неподалёку от села Тапхар задержали троих мужчин в возрасте от 26 лет до 31 года, собиравших марихуану.