В Прибайкальском районе Бурятии тушат лесной пожар

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров



Они действовали в Заиграевском, Муйском, Прибайкальском, Тункинском районах Бурятии. Общая площадь, пройденная огнём, составила 320 га, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



По состоянию на 8 часов утра 14 июня, продолжаются работы по тушению лесного пожара и дотушиванию локализованного очага в Прибайкальском районе.



Всего за сутки на тушении пожаров было задействовано 248 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано более 40 единиц лесопожарной и тяжелой техники.



Посещение лесов ограничено, за исключением мест отдыха, которые есть рядом с каждым населённым пунктом.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8(3012) 20-44-44





