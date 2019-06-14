За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров
Они действовали в Заиграевском, Муйском, Прибайкальском, Тункинском районах Бурятии. Общая площадь, пройденная огнём, составила 320 га, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
По состоянию на 8 часов утра 14 июня, продолжаются работы по тушению лесного пожара и дотушиванию локализованного очага в Прибайкальском районе.
Всего за сутки на тушении пожаров было задействовано 248 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано более 40 единиц лесопожарной и тяжелой техники.
Посещение лесов ограничено, за исключением мест отдыха, которые есть рядом с каждым населённым пунктом.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8(3012) 20-44-44
В Прибайкальском районе Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия, Фото:
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