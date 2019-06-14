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В Прибайкальском районе Бурятии тушат лесной пожар

В Прибайкальском районе Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров

Они действовали в Заиграевском, Муйском, Прибайкальском, Тункинском районах Бурятии. Общая площадь, пройденная огнём, составила 320 га, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

По состоянию на 8 часов утра 14 июня, продолжаются работы по тушению лесного пожара и дотушиванию локализованного очага в Прибайкальском районе.

Всего за сутки на тушении пожаров было задействовано 248 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано более 40 единиц лесопожарной и тяжелой техники.

Посещение лесов ограничено, за исключением мест отдыха, которые есть рядом с каждым населённым пунктом.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8(3012) 20-44-44


лесные пожары
 
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