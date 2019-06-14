Мужчину давно тяготило то, что брат жены живёт в его квартире
36-летний улан-удэнец задержан по подозрению в убийстве 53-летнего брата своей жены. Мужчина убил родственника после недельного запоя в своей квартире на улице Чайковского. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, обвиняемый мужчина жил в квартире вместе с женой и дочерью. Некоторое время назад к ним домой переехал брат жены. Хозяина квартиры такое соседство тяготило, нередко он высказывал родственнику претензии и предлагал съехать.
Однако напряжение в семье не мешало мужчинам регулярно вместе употреблять спиртные напитки. Вечером 12 июня после недельного совместного запоя между ними вновь произошла ссора по поводу нежелательного соседства. Однако в этот раз гостивший пьяный родственник сам стал выгонять хозяина из квартиры.
- Обвиняемый, разгневанный поведением собутыльника, схватил нож и нанёс им удар в грудь потерпевшего. Он от полученных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщили в Следственном управлении.
От криков проснулась жена. Увидев тело брата, она вызвала скорую медицинскую помощь и полицию. До их приезда обвиняемый помыл и выбросил нож. Однако после задержания признал вину.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Улан-удэнец убил шурина после недельного запоя
Происшествия, Фото:
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