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Улан-удэнец убил шурина после недельного запоя

Улан-удэнец убил шурина после недельного запоя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину давно тяготило то, что брат жены живёт в его квартире

36-летний улан-удэнец задержан по подозрению в убийстве 53-летнего брата своей жены. Мужчина убил родственника после недельного запоя в своей квартире на улице Чайковского. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый мужчина жил в квартире вместе с женой и дочерью. Некоторое время назад к ним домой переехал брат жены. Хозяина квартиры такое соседство тяготило, нередко он высказывал родственнику претензии и предлагал съехать.

Однако напряжение в семье не мешало мужчинам регулярно вместе употреблять спиртные напитки. Вечером 12 июня после недельного совместного запоя между ними вновь произошла ссора по поводу нежелательного соседства. Однако в этот раз гостивший пьяный родственник сам стал выгонять хозяина из квартиры.

- Обвиняемый, разгневанный поведением собутыльника, схватил нож и нанёс им удар в грудь потерпевшего. Он от полученных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщили в Следственном управлении.

От криков проснулась жена. Увидев тело брата, она вызвала скорую медицинскую помощь и полицию. До их приезда обвиняемый помыл и выбросил нож. Однако после задержания признал вину.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
убийство
 
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