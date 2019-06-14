Пристав в Бурятии задержал преступника из Московской области

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Задержанный не соблюдал условие отбывания наказания



В Бурятии судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержал 40-летнего уроженца города Климовск Московской области. Мужчина с марта находился в розыске, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Ранее мужчина был осуждён за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он был приговорен к наказанию в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. После семи лет лишения свободы в декабре 2018 года оставшуюся не отбытую часть наказания ему заменили на исправительные работы. Но после выхода на свободу осуждённый проигнорировал условия отбывания наказания, потому был объявлен в розыск.



В день задержания разыскиваемого судебный пристав выехал по месту жительства одного должника. Однако вместо должника на месте он застал разыскиваемого. После проверки документов и установления личности судебный пристав доставил и передал задержанного сотрудникам оперативного отдела управления ФСИН.



С начала этого года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Бурятии задержали 82 гражданина, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Из числа задержанных 15 человек находились в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, остальные – за совершение преступлений небольшой и средней тяжести.







