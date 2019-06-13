Аферист сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с кредитной карты жителя Читы
С заявлением о хищении средств в полицию в Чите обратился 60-летний горожанин. Ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с его кредитной карты. Мужчина ответил, что она не активирована. Однако мошенник убедил его, что лучше в этом случае перестраховаться и дойти до ближайшего банкомата.
Ничего не подозревая, потерпевший выполнил все указания мошенника и перевёл на счёт неизвестному деньги с двух банковских карт - в общей сумме 375 тысяч рублей. После перевода средств телефон лже-сотрудника стал недоступен. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.
В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец перевёл мошеннику почти 400 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Аферист сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с кредитной карты жителя Читы
Мужчина дважды был пойман нетрезвым за рулём
Пожилой мужчина нарушил правила перестроения
Авария произошла в Аэропорту
После объявления в розыск женщина сама явилась в полицию
Из берегов вышла река Холодная
Он врезался в ограждение
Автомобиль «Тойота Карина» перевернулся
Пьяный парень замёрз по дороге домой
В Бурятии проводится операция «Путина – 2019»
По словам очевидцев, в машине находились женщина и дети
На севере опрокинулся катамаран с пятью людьми
Вор стащил из кармана улан-удэнки телефон
За сутки потушено 4 лесных пожара
Нарушителя выявила природоохранная прокуратура