Читинец перевёл мошеннику почти 400 тысяч

Аферист сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с кредитной карты жителя Читы



С заявлением о хищении средств в полицию в Чите обратился 60-летний горожанин. Ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с его кредитной карты. Мужчина ответил, что она не активирована. Однако мошенник убедил его, что лучше в этом случае перестраховаться и дойти до ближайшего банкомата.



Ничего не подозревая, потерпевший выполнил все указания мошенника и перевёл на счёт неизвестному деньги с двух банковских карт - в общей сумме 375 тысяч рублей. После перевода средств телефон лже-сотрудника стал недоступен. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.



В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

