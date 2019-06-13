В Иркутске пенсионер устроил ДТП с пострадавшими

Пожилой мужчина нарушил правила перестроения



Сегодня около 12:30 часов на улице Чкалова в Иркутске произошло ДТП. 67-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид», двигаясь в направлении Глазковского моста, нарушил правила перестроения. Поворачивая с крайнего левого ряда направо в переулок Гершевича, пенсионер врезался в «Тойоту Премио».



В аварии пострадали пассажирка «Шкоды», женщина доставлена в медицинское учреждение, и 28-летний водитель «Тойоты».



Госавтоинспекторы работают на месте аварии, сообщает пресс-служба ГИБДД по Иркутской области.

