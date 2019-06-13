В Иркутской области женщина сбила школьницу, испугалась и сбежала

После объявления в розыск женщина сама явилась в полицию



Вчера, 12 июня около восьми часов вечера в Слюдянке на улице 40 лет Октября автомобиль сбил девочку, которая шла вдоль проезжей части вместе с подругой. 15-летняя школьница с различными травмами была госпитализирована в больницу.



Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД опросили очевидцев и свидетелей, в результате чего была установлена марка и цвет автомобиля, а также государственный номер. Были сформированы поисковые группы, ориентировка на автомобиль была передана всем наружным службам полиции, а также размещена в СМИ и социальных сетях.



В течение полутора часов полицейские обнаружили автомобиль, похожий под описание ориентировки, имеющий характерные повреждения. Одновременно в полицию явилась виновница аварии, ею оказалась 53-летняя жительница Тюменской области.



Женщина своё поведение объяснила тем, что после наезда испугалась и решила покинуть место ДТП. Однако когда увидела в соцсетях что её разыскивают, решила явиться в полицию самостоятельно.



За оставление места дорожно-транспортного происшествия женщина привлечена к административной ответственности по статье 12.27 КоАП РФ.



По данному факту проводится проверка. Окончательное правовое решение будет принято после установления тяжести здоровья пострадавшей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

