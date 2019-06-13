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Разлившаяся река в Бурятии мешала проезду легковушек: видео

Разлившаяся река в Бурятии мешала проезду легковушек: видео
Происшествия, 
Из берегов вышла река Холодная

Накануне, 12 июня, в Северо-Байкальском районе Бурятии река Холодная вышла из берегов. По словам местных жителей, из-за подтопления легковые автомобили не могли проехать дальше Холоднинского моста. Видеокадрами с места ЧП поделились подписчики паблика Crimburyatia.ru

- Прям по капот тебе было? – интересуются люди у водителя, проехавшего по мосту
- Но, - отвечает тот.
- Ой, всё мокрое, - рассуждают люди.



В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что сейчас ситуация стабилизировалась. ЧП произошло из-за дождя.

- Вчера в результате выпадения осадков был отмечен кратковременный подъём воды на реке Холодная в Северо-Байкальском районе, с выходом в нескольких местах на проезжую часть 39-го километра автодороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо, - сообщили в Главном управлении МЧС.

На данный момент река вернулась в русло, проводится мониторинг уровня воды. Угрозы подтопления населённого пункта нет. На месте дежурят сотрудники ГИБДД.

Ситуация находится на контроле дежурных служб.
подтопление река
 
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