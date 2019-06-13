Разлившаяся река в Бурятии мешала проезду легковушек: видео

- Ой, всё мокрое, - рассуждают люди.









Накануне, 12 июня, в Северо-Байкальском районе Бурятии река Холодная вышла из берегов. По словам местных жителей, из-за подтопления легковые автомобили не могли проехать дальше Холоднинского моста. Видеокадрами с места ЧП поделились подписчики паблика Crimburyatia.ru- Прям по капот тебе было? – интересуются люди у водителя, проехавшего по мосту- Но, - отвечает тот.В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что сейчас ситуация стабилизировалась. ЧП произошло из-за дождя.- Вчера в результате выпадения осадков был отмечен кратковременный подъём воды на реке Холодная в Северо-Байкальском районе, с выходом в нескольких местах на проезжую часть 39-го километра автодороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо, - сообщили в Главном управлении МЧС.На данный момент река вернулась в русло, проводится мониторинг уровня воды. Угрозы подтопления населённого пункта нет. На месте дежурят сотрудники ГИБДД.Ситуация находится на контроле дежурных служб.