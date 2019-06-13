В Улан-Удэ на иномарку рухнул столб









В Улан-Удэ на иномарку упал столб. Инцидент произошёл накануне вблизи остановки «Акбэс» на улице Шумяцкого. Вокруг собралась толпа прохожих, многие стали фотографировать и снимать на видео.- Столб упал сам по себе, утверждает водитель, - рассказали очевидцы, запечатлевшие на видео произошедшее.На кадрах видно, что «Хёндай Икс-35» получил серьёзные повреждения. У машины выбило заднее стекло, прогнулась крыша.По словам очевидцев, в этот момент находились люди: мама с двумя детьми. К счастью, обошлось без пострадавших.В комментариях пользователи радуются тому, что никто не пострадал. «А если бы не стояла там машина, а шли люди… страшно представить», «Сочувствую водителю», «Жесть», «Хорошо, что не на проезжую часть. А хозяину не повезло», пишут пользователи Сети.