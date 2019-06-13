В Бурятии ищут туриста с опрокинувшегося катамарана

Вчера на реке Гоуджекит в Северо-Байкальском районе Бурятии опрокинулся катамаран. На нём были четверо мужчин и одна женщина. Информация об этом поступила спасателям около трёх часов дня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Спасатели Северобайкальского поисково-спасательного подразделения немедленно отправились на место. Для эвакуации пострадавших на берег была наведена навесная переправа.
Четверых эвакуированных передали родственникам. Одного из группы при опрокидывании катамарана унесло течением.
В зону поиска пропавшего привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Вертолёт вылетел из Улан-Удэ. Обследовано 60 километров акватории Байкала и реки Гоуджекит. Поисковые работы продолжаются.
Всего в спасательной операции задействованы 16 человек и 7 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 и три плавательных средства.