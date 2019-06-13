В Бурятии ищут туриста с опрокинувшегося катамарана

Всего в спасательной операции задействованы 16 человек и 7 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 и три плавательных средства.









Вчера на реке Гоуджекит в Северо-Байкальском районе Бурятии опрокинулся катамаран. На нём были четверо мужчин и одна женщина. Информация об этом поступила спасателям около трёх часов дня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Спасатели Северобайкальского поисково-спасательного подразделения немедленно отправились на место. Для эвакуации пострадавших на берег была наведена навесная переправа.Четверых эвакуированных передали родственникам. Одного из группы при опрокидывании катамарана унесло течением.В зону поиска пропавшего привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Вертолёт вылетел из Улан-Удэ. Обследовано 60 километров акватории Байкала и реки Гоуджекит. Поисковые работы продолжаются.