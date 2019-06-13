Нарушителя выявила природоохранная прокуратура
В Иркутской области любителю спортивной охоты в охотничьем билете необоснованно проставили отметку «охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно в объёме добычи охотничьих ресурсов, необходимых для удовлетворения личного потребления».
Однако такие привилегии предоставляются только коренным малочисленных народов Севера, а также людям, которые живут в таких местах.
Но мужчина не относится к этим категориям. Он работает и получает зарплату. На постоянной основе не занимается ни одним из видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
В суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на министерство лесного комплекса Иркутской области аннулировать отметку в охотничьем билете.
Иск находится на рассмотрении, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Жителю Иркутской области незаконно разрешили охотиться
Происшествия, Фото:
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