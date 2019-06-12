В Бурятии 14-летний подросток пытался угнать машину

Его поймал возвращавшийся домой полицейский



В селе Оер Джидинского района Бурятии оперативник задержал 14-летнего подростка, пытавшегося угнать автомобиль. Полицейский ночью после службы возвращался домой и увидел, как неизвестный пытается вскрыть машину, припаркованную у многоквартирного дома.



Правоохранитель доставил нарушителя в отдел полиции.



Подросток воспитывается в социальном учреждении. Ранее уже был замечен в противоправных деяниях, однако не был привлечён к уголовной ответственности в связи с недостижением соответствующего возраста.



Сейчас возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

