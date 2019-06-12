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В Бурятии 14-летний подросток пытался угнать машину

В Бурятии 14-летний подросток пытался угнать машину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его поймал возвращавшийся домой полицейский

В селе Оер Джидинского района Бурятии оперативник задержал 14-летнего подростка, пытавшегося угнать автомобиль. Полицейский ночью после службы возвращался домой и увидел, как неизвестный пытается вскрыть машину, припаркованную у многоквартирного дома.

Правоохранитель доставил нарушителя в отдел полиции.

Подросток воспитывается в социальном учреждении. Ранее уже был замечен в противоправных деяниях, однако не был привлечён к уголовной ответственности в связи с недостижением соответствующего возраста.

Сейчас возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
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