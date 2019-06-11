Побитые машины и пробка: В 100-х квартала в Улан-Удэ произошло ДТП

Обе машины не смогли сами уехать с места
Сегодня в 17.30 часов в Улан-Удэ произошло ДТП на отвороте на 110 квартал.
- «Тойота Марк II» под управлением молодого человека на большой скорости совершила столкновение с «Нивой». Отечественный автомобиль остановился на полосе для поворота налево, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
Водители не пострадали. А вот их машинам нанесён значительный ущерб – оба автомобили получили серьёзные вмятины, дорогу усыпало обломками. Обе машины оказались не на ходу.
Авария спровоцировала пробку на дороге в направлении Вахмистрово.
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