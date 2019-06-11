Забайкальца оштрафовали за переброс телефонов в колонию

Гаджеты он хотел перебросить через ограждение
В лечебно-исправительную колонию №4 в Забайкальском крае 30-летний мужчина пытался доставить заключённым запрещённые предметы.
Он попытался перебросить свёрток с двумя сотовыми телефонами через ограждение колонии, но был задержан сотрудниками.
- По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены по принадлежности, – сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.
Суд признал его виновным и оштрафовал на три тысячи рублей с конфискацией сотовых телефонов.
Гаджеты он хотел перебросить через ограждение
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