Забайкальца оштрафовали за переброс телефонов в колонию

Суд признал его виновным и оштрафовал на три тысячи рублей с конфискацией сотовых телефонов.









В лечебно-исправительную колонию №4 в Забайкальском крае 30-летний мужчина пытался доставить заключённым запрещённые предметы.Он попытался перебросить свёрток с двумя сотовыми телефонами через ограждение колонии, но был задержан сотрудниками.- По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены по принадлежности, – сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.