Улан-удэнец убил друга кастрюлей

Сожительница убитого спала на одной кровати с трупом



40-летний улан-удэнец задержан по подозрению в убийстве 45-летнего приятеля. Убийство произошло в доме на улице Совхозная. Следователь приступил к допросу подозреваемого, выясняя обстоятельства и мотивы преступления, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.



Вечером 9 июня подозреваемый с сожительницей приехали в гости к давнему другу. Вместе они стали употреблять спиртные напитки. Около полуночи легли спать, а следующим утром продолжили возлияния.



Жена хозяина дома спокойно относилась к запоям мужа, сама не принимала в них участие и с утра, не чиня препятствий, ушла на работу. К полудню она вернулась домой и увидела на полу окровавленное тело супруга. Рядом находился собутыльник, который, увидев женщину, схватил её и попытался удержать. Но ей удалось вырваться, убежать к соседям и позвонить в полицию.



На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Подозреваемый к тому времени успел убежать. А его сожительница спокойно спала на кровати рядом с телом убитого.



В квартире была обнаружена помятая кастрюля со следами крови.



По версии следствия, около полудня между пьяными мужчинами произошла ссора. Гость руками, ногами и кастрюлей нанёс хозяину дома множество ударов, он которых потерпевший скончался.



Подозреваемый позже был задержан неподалеку от дома на улице.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, - заключили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

