В Иркутской области за сгоревшую школу ответит завхоз

Ущерб оценён в 20 миллионов рублей
Завершено расследование по уголовному делу по факту пожара в здании средней общеобразовательной школы посёлка Алексеевск Киренского района Иркутской области. Пожар произошёл в декабре 2018 года. Здание учебного заведения уничтожено огнём на площади более 600 квадратных метров. Материальный ущерб составил порядка 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Эксперты установили, что пожар устроил исполняющий обязанности заведующего хозяйственной частью школы.
- Мужчина пытался отогреть систему холодного водоснабжения в подвальном помещении школы при помощи паяльной лампы, что уже само по себе является грубейшим нарушением правил пожарной безопасности. В какой-то момент пламя проникло в строительные конструкции в центральной части первого этажа и по пустотам межэтажных деревянных перекрытий стало быстро распространяться на большую площадь, - прокомментировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Виктор Пашков.
В ходе дознания по пожару специалисты испытательной пожарной лаборатории изъяли вещественные доказательства и провели ряд судебных экспертиз. В различные организации и учреждения на истребование значимых сведений направлено 28 запросов. При поддержке сотрудников полиции допрошено более 30 свидетелей, организовано 6 очных ставок.
В настоящий момент материалы уголовного дела направлены прокурору для передачи дела в суд. Максимальное наказание за совершенное преступление – 1 год лишения свободы.
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Происшествия, Фото:
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