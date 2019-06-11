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В Иркутской области за сгоревшую школу ответит завхоз

В Иркутской области за сгоревшую школу ответит завхоз
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Ущерб оценён в 20 миллионов рублей

Завершено расследование по уголовному делу по факту пожара в здании средней общеобразовательной школы посёлка Алексеевск Киренского района Иркутской области. Пожар произошёл в декабре 2018 года. Здание учебного заведения уничтожено огнём на площади более 600 квадратных метров. Материальный ущерб составил порядка 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Эксперты установили, что пожар устроил исполняющий обязанности заведующего хозяйственной частью школы.

- Мужчина пытался отогреть систему холодного водоснабжения в подвальном помещении школы при помощи паяльной лампы, что уже само по себе является грубейшим нарушением правил пожарной безопасности. В какой-то момент пламя проникло в строительные конструкции в центральной части первого этажа и по пустотам межэтажных деревянных перекрытий стало быстро распространяться на большую площадь, - прокомментировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Виктор Пашков.

В ходе дознания по пожару специалисты испытательной пожарной лаборатории изъяли вещественные доказательства и провели ряд судебных экспертиз. В различные организации и учреждения на истребование значимых сведений направлено 28 запросов. При поддержке сотрудников полиции допрошено более 30 свидетелей, организовано 6 очных ставок.

В настоящий момент материалы уголовного дела направлены прокурору для передачи дела в суд. Максимальное наказание за совершенное преступление – 1 год лишения свободы.

пожар школы
 
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