Работник аэропорта в Новосибирске обокрал иркутянку

Он украл из её чемодана колонку и зарядку для телефона



В Иркутске пассажирка самолёта обратилась к полицейским, когда не обнаружила отсутствие на чемодане защитного чехла. Из багажа исчезли портативная аудио-колонка и зарядное устройство для телефона. Иркутянка возвращалась домой из Адлера, транзитом через Новосибирск.



- Транспортные полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого, им оказался ранее не судимый 26-летний сотрудник аэропорта «Толмачево» города Новосибирск, похищенное имущество было изъято у злоумышленника по месту жительства, – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», новосибирцу грозит до двух лет лишения свободы.







