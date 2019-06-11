Он украл из её чемодана колонку и зарядку для телефона
В Иркутске пассажирка самолёта обратилась к полицейским, когда не обнаружила отсутствие на чемодане защитного чехла. Из багажа исчезли портативная аудио-колонка и зарядное устройство для телефона. Иркутянка возвращалась домой из Адлера, транзитом через Новосибирск.
- Транспортные полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого, им оказался ранее не судимый 26-летний сотрудник аэропорта «Толмачево» города Новосибирск, похищенное имущество было изъято у злоумышленника по месту жительства, – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», новосибирцу грозит до двух лет лишения свободы.
Работник аэропорта в Новосибирске обокрал иркутянку
Происшествия, Фото:
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