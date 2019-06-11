За ложное сообщение мужчина получил условный срок
Улан-удэнец предстал перед судом за ложное сообщение о готовящемся взрыве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2019 года мужчина зашёл на территорию в посёлке Загорск. Он передал работнику, который находился на углеподаче, записку. В ней была написала угроза взрыва.
На котельную прибыли сотрудники МЧС, медицины катастроф, минно-взрывного подразделения Росгвардии, оперативных подразделений МВД. Сотрудники спецслужб при проверки здания предметов, содержащих взрывчатые вещества, не обнаружили.
В суде «минёр» пояснил, что это была некая акция протеста против загрязнения окружающей среды. В содеянном мужчина раскаялся, вину признал. Согласно материалам дела, каким-либо хроническим психическим заболеванием или расстройством мужчина не страдает.
Суд назначил ему один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком на аналогичный период.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Спасая экологию, улан-удэнец соврал о взрыве на котельной
Происшествия, Фото:
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