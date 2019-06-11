10 июня в Бурятии зарегистрировано 19 пожаров
Так, в селе Иволгинск загорелось кафе. На момент прибытия пожарные возгорание было ликвидировано местными жителями. В результате пожара сгорела доска фронтона крыши здания. Предположительно, причиной стал поджог, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В селе Харацай Закаменского района сгорела стайка. Причины возгорания устанавливаются.
Также причины пожара устанавливаются в селе Кырен Тункинского района. Там загорелось неэксплуатируемое строение. В результате пожара сгорели крыша и стена, огнём повреждено потолочное перекрытие на площади 600 кв.м.
По причине неосторожного обращения с огнём в районах республики зарегистрированы возгорания сухой травы и мусора. Они зафиксированы Северобайкальском, Муйском, Заиграевском, Кабанском, Иволгинском и Тункинском районах.
В Бурятии подожгли кафе
Происшествия, Фото:
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