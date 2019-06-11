Ещё трое госпитализированы
Накануне, 10 июня, около 16:40 на 24 километре Байкальского тракта в Иркутской области врезались в друг друга «Тойота Королла» и ВАЗ-2115. Иномарка ехала со стороны посёлка Листвянка, ВАЗ двигался во встречном направлении.
- По предварительной информации, в результате последствий ДТП водители обоих транспортных средств скончались, трое пассажиров «Тойоты» госпитализированы. – сообщает ГИБДД по Иркутской области.
Личности погибших и пострадавших устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
На трассе в Иркутской области в ДТП погибли два человека
Происшествия, Фото:
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