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В Улан-Удэ мужчины пили на остановке и оскорбляли росгвардейцев

В Улан-Удэ мужчины пили на остановке и оскорбляли росгвардейцев
Происшествия, 
Одному из дебоширов пришлось надеть наручники

Вчера вечером в Советском районе Улан-Удэ, патрулируя улицы, группа задержания вневедомственной охраны заметила троих молодых людей. Они распивали спиртные напитки на автобусной остановке.

После требования росгвардейцев прекратить распитие мужчины стали выражаться в их адрес нецензурной бранью и нарушать общественный порядок.

При задержании один из дебоширов оказывал активное сопротивление. Сотрудники надели на него применили наручники.

Все задержанные, жители Улан-Удэ 1984, 1990 и 1989 годов рождения, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении хулиганов составлены административные протоколы по ст. 20.1 ч. 2 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», что влечёт наложение штрафа в размере от 1 000 до 2 500 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия хулиганство
 
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