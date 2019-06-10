На Байкале в Бурятии поймали браконьера

Мужчина с помощью сетей ловил хариуса
В ходе рейда на берегу озера Байкал сотрудники транспортной полиции задержали 35-летнего жителя города Северобайкальск. Он при помощи рыболовной сети выловил 21 хариуса. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предполагает максимальное наказание лишения свободы до 2 лет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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Происшествия, Фото:
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