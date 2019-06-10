Бездомная зарезала приютившую её улан-удэнку

Несколько лет до приезда в Улан-Удэ обвиняемая жила в Иркутске
7 июня в квартире в доме на улице Юннатов в Улан-Удэ было обнаружено тело 38-летней местной жительницы с колото-резаным ранением бедра. Соседи пожаловались на трупный запах и вызвали бывшего мужа хозяйки квартиры.
В убийстве призналась 43-летняя подруга женщины. Ей уже предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, обвиняемая – женщина без определённого места жительства. Она несколько лет жила в Иркутске. в начале этого года переехала в Улан-Удэ, где познакомилась с горожанкой и стала жить у неё.
Вечером 6 июня они употребляли спиртное. В этот момент между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемая схватила нож и нанесла им удар в бедро подруги. После этого она перевязала потерпевшей рану и ушла на кухню, где продолжила распивать алкогольные напитки.
Ночью, вернувшись в комнату, женщина увидела, что хозяйка квартиры мертва. Женщина ушла из квартиры и весь день распивала спиртное. Вечером она вернулась домой со своим знакомым, с которым они договорились «замести следы».
- Вместе они сожгли окровавленную одежду и нож, обмыли покойную, переодели в чистую одежду и оставили на кровати. После чего покинули квартиру. Позже тело потерпевшей обнаружил её бывший муж, которого вызвали соседи из-за запаха, доносившегося из квартиры, – сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Следователям предстоит разобраться в деталях произошедшего, установить полную картину произошедшего и собрать необходимую доказательственную базу. Обвиняемую заключили под стражу.
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Происшествия, Фото:
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