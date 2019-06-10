Забайкалец ответил полицейским, позвонившим на украденный им телефон

Злоумышленник не выключил телефон



В минувшее воскресенье в отдел полиции в Кыринском районе Забайкалского края поступило заявление от директора детского сада о том, что днём неизвестные проникли в помещение и украли сотовый телефон, музыкальный центр и цифровую телевизионную приставку.



Позже был установлен подозреваемый. Им оказался 34-летний житель села Хапчеранга, ранее неоднократно судимый за кражи. Похитив имущество, злоумышленник не отключил сотовый телефон и более того ответил на звонок сотрудника полиции. Ценные вещи подозреваемый хранил у себя дома - до момента изъятия полицейскими.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

