Злоумышленник не выключил телефон
В минувшее воскресенье в отдел полиции в Кыринском районе Забайкалского края поступило заявление от директора детского сада о том, что днём неизвестные проникли в помещение и украли сотовый телефон, музыкальный центр и цифровую телевизионную приставку.
Позже был установлен подозреваемый. Им оказался 34-летний житель села Хапчеранга, ранее неоднократно судимый за кражи. Похитив имущество, злоумышленник не отключил сотовый телефон и более того ответил на звонок сотрудника полиции. Ценные вещи подозреваемый хранил у себя дома - до момента изъятия полицейскими.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец ответил полицейским, позвонившим на украденный им телефон
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На мужчину возбудили уголовное дело
Злоумышленник не выключил телефон
Украденное они намеревались сдать в пункт приёма лома цветного металла
Молодой человек отомстил своей возлюбленной
В Тарбагатайском лесничестве за незаконную заготовку леса задержаны местные жители
Дайвер потерял сознание во время погружения
К мужчине пришли полицейские
Парню грозит лишение свободы
Все материалы направлены в полицию
Основная причина – неосторожное обращение с огнём
Поджигателю грозит лишение свободы
На суде обвиняемый и потерпевший помирились
Родственники вызвали на помощь спасателей
За прошедшие сутки в Бурятии были обнаружены пожары в Иволгинском и Муйском районах общей площадью 0,18 га
Сотрудники агентства лесного хозяйства предоставили недостоверные сведения о доходах