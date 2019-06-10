В нацпарке Бурятии ловили краснокнижную рыбу

Все материалы направлены в полицию



6 июня оперативная группа во время рейда в Тункинском районе Буряти составила шесть протоколов по нарушению правил рыболовства, почвенного покрова и нахождению на территории национального парка без разрешения.



- 2 правонарушения выявлено в ходе охранных мероприятий прибрежной линии реки Иркут и в местности Тоё. Один из нарушителей использовал 11 крючков вместо разрешённых в период нереста двух. При нём было обнаружено 16 хвостов хариуса и один ленок, занесённый в Красную книгу Бурятии. Ущерб составил 15725 рублей. Все материалы направлены в МО МВД России «Тункинский» для принятия правового решения, - сообщили в нацпарке «Тункинский».



Также в этот день было найдено вдоль берега Иркута 4 «морды» (вентиль) и 3 удочки, лица не установлены.



6 июня оперативная группа составила протоколы по погрузке и вывоза песка близ села Торы и нахождению без разрешительных документов на берегу реки Иркут.

