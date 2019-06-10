Поджигателю грозит лишение свободы
Накануне полицейским города Саянск в Иркутской области позвонили и сообщили о полыхающем «Ниссан Икс-Трейл» во дворе дома. Машина принадлежала 35-летнему местному жителю.
Выяснилось, что авто подожгли. После осмотра места происшествия и опроса очевидцев оперативники задержали поджигателя, им оказался коллега потерпевшего.
Правоохранителям 27-летний мужчина пояснил, что совершил поджог на фоне личных неприязненных отношений.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества путём поджога». Мужчине грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области спалил кроссовер коллеги
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Парню грозит лишение свободы
Все материалы направлены в полицию
Основная причина – неосторожное обращение с огнём
Поджигателю грозит лишение свободы
На суде обвиняемый и потерпевший помирились
Родственники вызвали на помощь спасателей
За прошедшие сутки в Бурятии были обнаружены пожары в Иволгинском и Муйском районах общей площадью 0,18 га
Сотрудники агентства лесного хозяйства предоставили недостоверные сведения о доходах
Мужчина погиб на пожаре в своём доме
При задержании мужчина сопротивлялся
Видеокадры эвакуации попали в Сеть
Наркотики готовились к сбыту в ночных клубах
Оба члена экипажа Ан-2 выжили
Улан-удэнец вымогал деньги у знакомого
Пенсионерку госпитализировали в больницу