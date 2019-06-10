Житель Иркутской области спалил кроссовер коллеги

Поджигателю грозит лишение свободы



Накануне полицейским города Саянск в Иркутской области позвонили и сообщили о полыхающем «Ниссан Икс-Трейл» во дворе дома. Машина принадлежала 35-летнему местному жителю.



Выяснилось, что авто подожгли. После осмотра места происшествия и опроса очевидцев оперативники задержали поджигателя, им оказался коллега потерпевшего.



Правоохранителям 27-летний мужчина пояснил, что совершил поджог на фоне личных неприязненных отношений.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества путём поджога». Мужчине грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

