В Улан-Удэ вымогатель выплатил государству 150 тысяч

Улан-удэнец вымогал деньги у знакомого



Судебные приставы взыскали с 38-летнего улан-удэнца уголовный штраф в размере 150 тысяч рублей, назначенный по делу о вымогательстве крупной суммы денег.



Мужчина по предварительному сговору с группой лиц из трёх человек вымогал крупную сумму денег у своего знакомого, угрожая ему. Сотрудники полиции разоблачили преступную группу.



Как организатор преступления мужчина был приговорен к лишению свободы сроком на 3 года условно с выплатой уголовного штрафа в размере 150 тысяч рублей в качестве дополнительного вида наказания.



Уголовный штраф был взыскан в кратчайшие сроки за счёт обращения взыскания на банковские счета должника. На сегодняшний день денежные средства перечислены в доход государства, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.





