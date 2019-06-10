Улан-удэнец вымогал деньги у знакомого
Судебные приставы взыскали с 38-летнего улан-удэнца уголовный штраф в размере 150 тысяч рублей, назначенный по делу о вымогательстве крупной суммы денег.
Мужчина по предварительному сговору с группой лиц из трёх человек вымогал крупную сумму денег у своего знакомого, угрожая ему. Сотрудники полиции разоблачили преступную группу.
Как организатор преступления мужчина был приговорен к лишению свободы сроком на 3 года условно с выплатой уголовного штрафа в размере 150 тысяч рублей в качестве дополнительного вида наказания.
Уголовный штраф был взыскан в кратчайшие сроки за счёт обращения взыскания на банковские счета должника. На сегодняшний день денежные средства перечислены в доход государства, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
В Улан-Удэ вымогатель выплатил государству 150 тысяч
Происшествия, Фото:
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