Парень отремонтировал его и катался
В Закаменском районе Бурятии 19-летний парень, проходя мимо ограды пенсионера, заметил неисправный мотоцикл. Вернувшись ночью он его украл. Докатил до заброшенного гаража и спрятал. Потом молодой человек отремонтировал мотоцикл и стал на нём ездить.
Через несколько дней злоумышленника заметил родственник хозяина мотоцикла. Молодой человек испугавшись, сбежал, бросив транспортное средство на дороге.
По оставленным на мотоцикле отпечаткам пальцев сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл сломанный мотоцикл у пенсионера
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 09.06.2019
Парень отремонтировал его и катался
Ущерб составил около 6 тысяч рублей
Причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и других устройств
Возбуждено уголовное дело. Украденное изъято
Специалисты полагают: охота москвичей в Бурятии, которой они похвастались в Интернете, велась с нарушениями
ДТП произошло на Ботанической
ДТП произошло на Геологической
Задержанным по 23 и 24 года
Ему грозит 20 лет колонии
Она обманула девушку в декрете и мужчину на остановке
Он находится под подпиской о невыезде
Женщины накануне познакомились в гостинице, найдя общие темы для разговора
Чтобы привести девушку в чувство, насильники окунали её в воду
20 лет назад мужчина привлекался за незаконный оборот наркотиков
Женщину принудительно сняли с поезда в Слюдянке