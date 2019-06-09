Житель Бурятии украл сломанный мотоцикл у пенсионера

Парень отремонтировал его и катался



В Закаменском районе Бурятии 19-летний парень, проходя мимо ограды пенсионера, заметил неисправный мотоцикл. Вернувшись ночью он его украл. Докатил до заброшенного гаража и спрятал. Потом молодой человек отремонтировал мотоцикл и стал на нём ездить.



Через несколько дней злоумышленника заметил родственник хозяина мотоцикла. Молодой человек испугавшись, сбежал, бросив транспортное средство на дороге.



По оставленным на мотоцикле отпечаткам пальцев сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.