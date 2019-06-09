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Житель Бурятии украл сломанный мотоцикл у пенсионера

Житель Бурятии украл сломанный мотоцикл у пенсионера
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Парень отремонтировал его и катался

В Закаменском районе Бурятии 19-летний парень, проходя мимо ограды пенсионера, заметил неисправный мотоцикл. Вернувшись ночью он его украл. Докатил до заброшенного гаража и спрятал. Потом молодой человек отремонтировал мотоцикл и стал на нём ездить.

Через несколько дней злоумышленника заметил родственник хозяина мотоцикла. Молодой человек испугавшись, сбежал, бросив транспортное средство на дороге.

По оставленным на мотоцикле отпечаткам пальцев сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
МВД Бурятии кража
 
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