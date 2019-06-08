Житель Бурятии украл из гаража знакомых бензогенератор

Возбуждено уголовное дело. Украденное изъято
1 июня в дежурную часть Иволгинского района обратилась 34-летняя жительница села Нурселение с заявлением о краже генератора из гаража. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Позже был задержан ранее судимый за кражу 28-летний житель села Сотниково.
Установлено, что мужчина ранее работал с главой семьи. Утром в тот день приехал в гости, но хозяева ещё спали и не открыли дверь. Злоумышленник, заглянув в открытый гараж, увидел бензогенератор и похитил его.
Возбуждено уголовное дело. Украденное изъято, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Специалисты полагают: охота москвичей в Бурятии, которой они похвастались в Интернете, велась с нарушениями
ДТП произошло на Ботанической
ДТП произошло на Геологической
Задержанным по 23 и 24 года
Ему грозит 20 лет колонии
Она обманула девушку в декрете и мужчину на остановке
Он находится под подпиской о невыезде
Женщины накануне познакомились в гостинице, найдя общие темы для разговора
Чтобы привести девушку в чувство, насильники окунали её в воду
20 лет назад мужчина привлекался за незаконный оборот наркотиков
Женщину принудительно сняли с поезда в Слюдянке
Будет проводиться ремонт
Вероятно, произошла утечка газа
Преступление он совершил на День Победы
Они украли бруски и доски, чтобы купить алкоголь