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Житель Бурятии украл из гаража знакомых бензогенератор

Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело. Украденное изъято

1 июня в дежурную часть Иволгинского района обратилась 34-летняя жительница села Нурселение с заявлением о краже генератора из гаража. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Позже был задержан ранее судимый за кражу 28-летний житель села Сотниково.

Установлено, что мужчина ранее работал с главой семьи. Утром в тот день приехал в гости, но хозяева ещё спали и не открыли дверь. Злоумышленник, заглянув в открытый гараж, увидел бензогенератор и похитил его.

Возбуждено уголовное дело. Украденное изъято, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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