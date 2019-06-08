Житель Бурятии украл из гаража знакомых бензогенератор

Возбуждено уголовное дело. Украденное изъято





1 июня в дежурную часть Иволгинского района обратилась 34-летняя жительница села Нурселение с заявлением о краже генератора из гаража. Ущерб составил 10 тысяч рублей.Позже был задержан ранее судимый за кражу 28-летний житель села Сотниково.Установлено, что мужчина ранее работал с главой семьи. Утром в тот день приехал в гости, но хозяева ещё спали и не открыли дверь. Злоумышленник, заглянув в открытый гараж, увидел бензогенератор и похитил его.Возбуждено уголовное дело. Украденное изъято, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.