Она обманула девушку в декрете и мужчину на остановке
В Улан-Удэ осудили 30-летнюю цыганку за совершение двух эпизодов мошенничества.
В середине февраля 2019 года аферистка постучалась в дверь женщины в декретном отпуске и порога сразу стала жаловаться на то, что нет жилья – якобы дом у неё сгорел. Девушка пожалела и запустила гостью в свою квартиру, дала сухари, чай, яблоки.
Через некоторое время гостья заявила девушке, что на ней порча, которую надо снять.
Для того чтобы снять порчу, нужно было якобы почистить золото. Потерпевшая сняла серёжки и сама положила их в носок, как попросила цыганка. Мошенница стала делать вид, что проводит обряд, затем положила носок с якобы почищенным золотом под одеяло и ушла. Позже жительница Улан-Удэ не нашла своего золота и обратилась в полицию.
Спустя 10 дней цыганка на остановке встретила мужчину и с ходу заявила ему, что на нём порча, которую необходимо снять. Он, в свою очередь, позвал к себе мошенницу домой, дал ей 9 тысяч рублей, положив их предварительно в носок. Афера прошла по аналогичной схеме, и спустя некоторое время потерпевший не нашёл своих денег в носке.
- Советский районный суд признал женщину виновной по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину» и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако в связи с тем, что обвиняемая родила ребёнка 1 апреля 2019 года, суд предоставил ей отсрочку - до достижения ребёнком возраста 14 лет, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан Удэ Надежда Иванютина.
Цыганка в Улан-Удэ избавляла от «порчи» с помощью носка
Происшествия, Фото:
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