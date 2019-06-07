Иркутянин вынес из квартиры оргтехнику и акустическую систему

Он находится под подпиской о невыезде



К иркутским полицейским обратилась 38-летняя местная жительница и заявила, что из её квартиры пропала оргтехника и акустическая система. Ущерб составил 25 тысяч рублей.



Прибывшие на место преступления полицейские изъяли отпечатки пальцев и следы от обуви. Оперативники оросили свидетелей и очевидцев. В квартиру воры попали, взломав замок входной двери.



Полицейские установили местонахождение и личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 35-летний неработающий житель Иркутского района.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

