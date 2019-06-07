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Улан-удэнка обчистила женщину в сауне

Улан-удэнка обчистила женщину в сауне
Происшествия, 
Женщины накануне познакомились в гостинице, найдя общие темы для разговора

Полицейские задержали 38-летнюю улан-удэнку по подозрению в краже денег и украшений у 54-летней женщины.

Потерпевшая рассказала, что отправилась в сауну вместе с малознакомой женщиной и её братом. После распития алкоголя она уснула, а когда проснулась, то увидела, что золотое кольцо и серьги исчезли. На следующий день женщина узнала, что с её карты пропали 60 тысяч рублей.

Выяснилось, что обе женщины познакомились накануне в гостинице. Они нашли общие темы для разговора и решили продолжить общение в сауне. Туда воровка пригласила своего мужа, представив его братом.

Когда компания выпила, женщина незаметно отдала своему спутнику банковскую карту и сообщила пин-код, который она запомнила, когда собутыльница расплачивалась за напитки и еду в гостинице.

Мужчина снял с карты 60 тысяч рублей и вернулся к женщинам. Подозреваемая вернула карту, сняла с новой знакомой ювелирные украшения и сбежала. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей.

Подозреваемая ранее не судима, официально не трудоустроена. Часть украденного изъята.

Возбуждены уголовные дела за кражи. Проводится расследование, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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