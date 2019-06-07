В Бурятии двое друзей насиловали девушку и снимали на видео

Чтобы привести девушку в чувство, насильники окунали её в воду



1 июня в Кабанском районе Бурятии в правоохранительные органы обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что её изнасиловали вблизи населённого пункта двое местных жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, совершённое группой лиц по предварительному сговору», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



По подозрению в преступлении задержали двух 23-летних местных жителей. Во время обыска у них изъяли мобильные телефоны, в которых были обнаружены видео, сделанные насильниками во время насильственных половых актов.



- В ходе проведённых допросов молодые люди признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах преступления. Им уже предъявлено обвинение, в отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, потерпевшая незадолго до происшествия приехала из Улан-Удэ навестить родителей, проживающих в селе. Вечером 31 мая она на улице повстречала двух местных жителей, с одним из которых в детстве училась в одном классе. Радуясь встрече, они начали употреблять спиртные напитки, сначала - на уличной площадке, а к утру переместились в гараж к одному из них.



К этому времени, опьянев, молодые люди начали приставать к девушке, требуя интимной близости. Девушка сопротивлялась, тогда одноклассник с силой ударил её кулаком по лицу, отчего девушка потеряла сознание. Друзья связали её, уложили в люльку мотоцикла, вывезли за деревню, где привели в чувство, окуная головой в канаву с водой.



- Затем они поочерёдно изнасиловали потерпевшую, снимая происходящее на камеру своих мобильных телефонов. После изнасилования обвиняемые, угрожая распространить изготовленное ими видео, попытались запугать потерпевшую. Но по возвращении домой она сразу позвонила в правоохранительные органы, после чего злоумышленники были задержаны и изобличены, – уточняют в Следкоме.



Следователи проводят мероприятия для установления полной картины произошедшего и сбора доказательственной базы.

