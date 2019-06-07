07 Июня

06 Июня

Популярное

В Бурятии двое друзей насиловали девушку и снимали на видео

В Бурятии двое друзей насиловали девушку и снимали на видео
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Чтобы привести девушку в чувство, насильники окунали её в воду

1 июня в Кабанском районе Бурятии в правоохранительные органы обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что её изнасиловали вблизи населённого пункта двое местных жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, совершённое группой лиц по предварительному сговору», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По подозрению в преступлении задержали двух 23-летних местных жителей. Во время обыска у них изъяли мобильные телефоны, в которых были обнаружены видео, сделанные насильниками во время насильственных половых актов.

- В ходе проведённых допросов молодые люди признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах преступления. Им уже предъявлено обвинение, в отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, потерпевшая незадолго до происшествия приехала из Улан-Удэ навестить родителей, проживающих в селе. Вечером 31 мая она на улице повстречала двух местных жителей, с одним из которых в детстве училась в одном классе. Радуясь встрече, они начали употреблять спиртные напитки, сначала - на уличной площадке, а к утру переместились в гараж к одному из них.

К этому времени, опьянев, молодые люди начали приставать к девушке, требуя интимной близости. Девушка сопротивлялась, тогда одноклассник с силой ударил её кулаком по лицу, отчего девушка потеряла сознание. Друзья связали её, уложили в люльку мотоцикла, вывезли за деревню, где привели в чувство, окуная головой в канаву с водой.

- Затем они поочерёдно изнасиловали потерпевшую, снимая происходящее на камеру своих мобильных телефонов. После изнасилования обвиняемые, угрожая распространить изготовленное ими видео, попытались запугать потерпевшую. Но по возвращении домой она сразу позвонила в правоохранительные органы, после чего злоумышленники были задержаны и изобличены, – уточняют в Следкоме.

Следователи проводят мероприятия для установления полной картины произошедшего и сбора доказательственной базы.
изнасилование
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка обчистила женщину в сауне
Улан-удэнка обчистила женщину в сауне
Происшествия, 07.06.2019
Женщины накануне познакомились в гостинице, найдя общие темы для разговора
В Бурятии двое друзей насиловали девушку и снимали на видео
В Бурятии двое друзей насиловали девушку и снимали на видео
Происшествия, 07.06.2019
Чтобы привести девушку в чувство, насильники окунали её в воду
Улан-удэнца поймали на трассе с пакетом марихуаны
Улан-удэнца поймали на трассе с пакетом марихуаны
Происшествия, 07.06.2019
20 лет назад мужчина привлекался за незаконный оборот наркотиков
Пьяная жительница Бурятии дебоширила в поезде
Пьяная жительница Бурятии дебоширила в поезде
Происшествия, 07.06.2019
Женщину принудительно сняли с поезда в Слюдянке
В Улан-Удэ посетитель ночного клуба украл деньги: видео
В Улан-Удэ посетитель ночного клуба украл деньги: видео
Происшествия, 07.06.2019
Преступление он совершил на День Победы  
Забайкальцы дважды обокрали один и тот же магазин
Забайкальцы дважды обокрали один и тот же магазин
Происшествия, 07.06.2019
Они украли бруски и доски, чтобы купить алкоголь
В Забайкалье угонщика автомобиля сняли с поезда
В Забайкалье угонщика автомобиля сняли с поезда
Происшествия, 07.06.2019
Он после застолья угнал машину у знакомого
Житель Забайкалья украл деньги и отдал их в качестве алиментов
Житель Забайкалья украл деньги и отдал их в качестве алиментов
Происшествия, 07.06.2019
Мужчина украл 250 тысяч рублей у своего начальника
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 07.06.2019
Он произошёл в Заиграевском районе
Братчанка перевела мошенникам 440 тысяч рублей
Братчанка перевела мошенникам 440 тысяч рублей
Происшествия, 07.06.2019
Существенный ущерб понесла 59-летняя братчанка

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^