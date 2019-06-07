Мужчина украл 250 тысяч рублей у своего начальника
В полицию в селе Домна Забайкальского района обратился местный житель, из дома которого украли 250 тысяч рублей. Мужчина, уходя из дома, оставил одно из пластиковых окон в режиме проветривания. Вернувшись, обнаружил, что створка открыта.
Полицейские установили подозреваемого, им оказался 32-летний житель Оловяннинского района. Он работал в фирме потерпевшего. Зная, что работодатель уедет, мужчина проник на его участок и, отжав пластиковое окно, проник внутрь дома. Украв деньги, он выехал по месту своего жительства, где был задержан.
Украденные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды, а также отдал бывшей супруге на содержание детей. Более 50 тысяч у него изъято и возвращено потерпевшему.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Житель Забайкалья украл деньги и отдал их в качестве алиментов
Происшествия, Фото:
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